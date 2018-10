Festa al supermercato per i Ferragnez: è bufera social

La storia della serata inizia con Fedez che esce di casa in maniche di camicia per recarsi in una destinazione top secret, per non rovinare la sorpresa che la bella Chiara, vestita in latex rosso, gli ha preparato. Si ritrova all'interno di un supermercato e dagli scaffali sbucano fuori gli amici. Tanti gli ospiti presenti, tra cui anche la nonna del rapper. Le regole del party prevedono che si possa prendere ciò che si vuole: dal gelato al panino con il salame, dalla verdura alla frutta nei vari reparti. Fedez, preso dall'entusiasmo, lancia una confezione di panettone. E qui scattano i messaggi social. Mentre all'interno ci si diverte tra gare di karaoke e corse spericolate sui carrelli della spesa tra le corsie, i follower scrivono indignati per lo spreco di cibo. Chiara e le sorelle si improvvisano vocalist, Fedez e compagni cantano, arriva la torta personalizzata, si grida e ci si diverte. Ma il rapper deve allontanarsi e spiegare.



“Mi sono defilato dalla festa per dirvi una cosa... ho letto su Twitter che molti si sono lamentati pensando che stiamo sprecando del cibo. A tutti quelli che si sono sentiti indignati dico... sappiate che la spesa e il cibo domani verrà donata ai più bisognosi. L'unica storia di spreco che che avete visto è la mia e me ne assumo le responsabilità. Ho lanciato una foglia di lattuga, sono stato preso dall'euforia della festa e chiedo umilmente scusa per questo”.



Ma non basta e Fedez si sente di dover spiegare ancora: “Non è una festa per esprimere opulenza ma è una cosa simpatica che hanno voluto fare per me, spero che capiate. In più occasioni abbiamo dimostrato di tenerci e di avere un occhio di riguardo per chi non ha avuto la stessa fortuna”. La festa è guastata dalle critiche e Fedez prende la parola sui social: “Se l'indignazione e la morale facile arrivano da una foglia di lattuga e un panettone che ho lanciato, mangerò la foglia di lattuga e mi porterò il panettone a casa. Detto questo starò tutta la sera a vigilare che nessuno sprechi cibo...”. E infatti gli ultimi video mostrano il supermercato quasi vuoto, riordinato, con Chiara che ancora messaggia con lo smartphone e Fedez che filma: “Come potete vedere ho mandato via tutti gli invitati, il negozio è integro, tutti gli indignati possono andare a dormire sereni, grazie mille a tutti per la morale”.