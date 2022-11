Fedez sceglie il biondo: "Così somiglio di più ai miei figli"

Il cantante e rapper ha deciso di cambiare acconciatura, tagliando i capelli molto corti ma soprattutto tingendoli di biondo . Non è la prima volta che Fedez opta per la decolorazione, ma è una novità da quando è due volte papà. E infatti il pensiero è subito corso ai suoi figli. "Ora somiglio un po’ di più ai miei figli" ha scritto infatti nel post Instagram con cui ha svelato il cambio.

Fedez adesso non solo somiglia di più ai suoi figli, ma è sicuramente più in linea con tutta la famiglia. Oltre a Leone e Vittoria infatti è bionda anche la moglie Chiara Ferragni, che infatti ha molto apprezzato il cambio. "Ciao figaccione" ha commentato, con tanto di emoticon con occhi a cuoricino.

Il precedente passaggio al biondo (ma molto più chiaro e con una zazzera fluente) risaliva al 2019, quando ancora Vittoria doveva arrivare. Una fase durata non troppo tempo, anche se già all'epoca la Ferragni aveva dimostrato di apprezzare. "Ma come sei figo amore mio" aveva commentato tre anni fa. Chissà a questo giro quanto durerà. Forse l'idea di essere in linea con i suoi pargoli convincerà Fedez a tenere duro sul biondo un po' più a lungo.