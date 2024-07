Fedez dal letto d'ospedale manda frecciate a Chiara Ferragni

"Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute visto che sto leggendo articoli on line, alcuni basati non so su cosa. Parlano di un mio abuso di alcol o droghe che non è assolutamente così" dice Fedez ai follower. Spiega in un video: "Quindi niente, sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna dovuta al fatto che dove mi hanno operato per rimuovere il tumore mi hanno ricucito gli organi e nel punto in cui mi hanno ricucito - scusate, non sono un tecnico - sono più fragile nell'avere ulcere, emorragie e sanguinamenti". Al momento la situazione è sotto controllo: "Fortunatamente rispetto all'emorragia che ho avuto l'altra volta è stato un sanguinamento minore". A conclusione non rinuncia a un riferimento a Chiara Ferragni e alla loro separazione: "Grazie mille a tutti per i messaggi in un periodo non facile sotto tanti punti di vista".