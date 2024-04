Alla scoperta della nuova casa

"E ancora da sistemare", dice Fedez scusandosi con i figli per la mancanza dei mobili. Ma i bambini non sembrano per nulla preoccupati e come mostrano i video si aggirano per la casa e curiosano tra i vari giochi. Leone gioca con un biliardino elettrico mentre Vittoria lo guarda, poi Vittoria prova col papà una pianola. Un momento importante per Fedez, che con l'ingresso dei piccoli nella sua nuova casa comincia ufficialmente la sua vita da papà single a Milano.