Fedez: "Mi arrivano minacce di morte"

Minacce di morte, telefonate moleste, persino la richiesta di verifica di un'ispezione dei servizi sociali per la condotta genitoriale nei confronti del piccolo Leone: Fedez è alle prese in queste ore con gli haters della rete e lo ha denunciato lui stesso su Instagram . Tutto è nato qualche giorno fa dopo il party a sorpresa per il suo compleanno organizzato dalla moglie Chiara Ferragni in un supermercato di Milano, con musica e danze sui banchi della frutta. La coppia è stata duramente attaccata per lo spreco di cibo e da allora non c'è stato verso di ravvedimenti, nonostante le scuse dei Ferragnez.

“Questa settimana ho ricevuto minacce di morte – che quello è il meno”, dice il cantante in una storia su Instagram, “persone che hanno contattato i servizi sociali per togliermi mio figlio, persone che hanno firmato petizioni per estromettermi da X Factor”. “Come potrete immaginare queste cose mi hanno un po’ destabilizzato, però io in questo momento sono un pochino perplesso - prosegue - se giocare con il cibo è cosa sbagliata, deplorevole e meritevole di tutti questi commenti, dovrebbe essere sbagliato in tutti i possibili contesti. Per questa benedetta festa al supermercato si è scatenato un caso di stato". “Mi interrogo sul perché esistano questi due pesi e due misure. Non ho capito tutto questo accanimento nei nostri confronti. Non l’ho capito”, conclude il cantante.