"Quanto siamo emozionati da 1 a 10 per il primo giorno di scuola?" aveva chiesto Chiara Ferragni ai figli in auto la mattina, diretti verso l'istituto. "Dieci" ha risposto Leone ma senza troppo entusiasmo. "Tantissimo!" è stata la replica di Vittoria con voce squillante. All'uscita di casa l'influencer ha scattato la tradizionale foto con i piccoli: quest'anno però, a differenza del passato, Fedez non c'era a completare il quadretto familiare. Ormai per i Ferragnez le routine sono cambiate e ci sono nuove abitudini da consolidare, ma i due ex coniugi cercano di trovare sempre un accordo per non far mancare ai piccoli la presenza dell'uno e dell'altra. Anche le vacanze estive sono state divise equamente: prima in Grecia con la mamma, poi in Sardegna col papà.