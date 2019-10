Fedez in versione “Tarzan di Rozzano” festeggia 30 anni

Un compleanno in Oman per Fedez che spegne 30 candeline con la moglie Chiara Ferragni e gli amici. La fashion blogger lo vuole far sentire un sultano e lui si cala nella parte tra siparietti divertenti e dediche romantiche. Scherza quando tenta di arrampicarsi in versione “Tarzan di Rozzano” e si fa serio quando la sua dolce metà gli scrive: “Sei famiglia, casa, mi rendi orgogliosa ogni giorno”.

La coppia in Medioriente visita luoghi storici, deserto, scogliere, mare e montagna senza farsi mai mancare nulla. Il rapper posta i lati più divertenti a partire dal narghilè di Chiara Ferragni che le provoca un colpo di tosse che fa il giro del web. Poi tocca a lui diventare protagonista di un siparietto quando si arrampica su una palma a fatica e scrive: “Il Tarzan di Rozzano”. Poi arrivano le dediche romantiche per il compleanno. E in attesa della mega festa lei scrive di essere così orgogliosa di lui, della relazione e di ciò che hanno costruito insieme: “Grazie per avermi reso la mamma e la moglie più felice. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Grazie per aver capito chi sono e supportarmi sempre. Quando ti guardo posso solo pensare "è la mia persona, non potrei avere nessun altro che mi faccia sentire così".