Fedez esagera con le rose rosse, ma Chiara rovina la sorpresa

Una "foresta" di rose rosse ha invaso il salotto di casa Ferragnez : è il regalo di Fedez per il 32esimo compleanno di Chiara Ferragni . Come d'abitudine, la coppia più social d'Italia ha fatto le cose in grande: non un semplice bouquet ma fiori a centinaia, tanti da costringere la coppia a spostare divano e poltrone. Federico ha voluto fare il romatico, ma sua moglie ha rovinato la sorpresa.

Fedez credeva di stupirla, ma Chiara ha mille occhi. Mentre lui allestiva casa riempiendola di fiori lei, impegnata nelle celebrazioni in ufficio, lo spiava dalle telecamere installate in salotto. Sorpresa in parte rovinata, ma non per questo meno gradita. Il tripudio di rose ha ottenuto l'effetto desiderato, lasciando a bocca aperta, oltre alla festeggiata, anche tanti follower vip. Una su tutti quello di Cecilia Rodriguez, che fa notare: "Eh vabbè... così non va bene... rovini tutte le sorprese che ci hanno fatto qualche volta i nostri fidanzati". E tra tantissimi fan che fanno gli auguri e quelli che apprezzano il regalo, non mancano moltissimi che gridano all'esagerazione e allo spreco.