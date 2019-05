Chiara Ferragni compie 32 anni, una settimana di festeggiamenti

Prima la cena con il maritino, poi quella in famiglia, infine il party con gli amici. Sarà una settimana di festeggiamenti per Chiara Ferragni che ha spento 32 candeline tra una pioggia di auguri social e like. Spaghetti e torta improvvisata per la notte con Fedez ricordando due anni fa quando lui sul palco dell'Arena di Verona le chiese la mano.

La fashion blogger apre la carrellata di auguri con una serie di foto vintage che la ritraggono bambina durante i suoi primi dieci compleanni, con le sorelle e gli amici. Poi arrivano i messaggi, le dediche, ma la prima parte della festa c'è già stata. Di notte, una cena a due con Fedez a base di spaghetti al pomodoro e torta. “Quando arrivi al dessert e tua moglie ti sgama che non hai fatto fare la torta di compleanno. Così ti dice di andare in bagno a ordinarne una per farle una sorpresa, nonostante sia stata lei a dirtelo. Questo è romanticismo” scrive Fedez in una storia in cui mostra Chiara che soffia la candelina. Ora sarà la volta della festa in famiglia e poi ancora con gli amici.