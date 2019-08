Fedez e l amico in spiaggia, guarda i loro rimedi per i punti neri

Le avventure vacanziere di Fedez proseguono sulla spiaggia, dopo la batosta dello scontrino salato . Questa volta il rapper posta un video social in cui con l'amico Luis Sal si trascina dal bagnasciuga fino al mare strisciando con il volto sulla sabbia. Inutile dire che raggiunge in poche ore milioni di visualizzazioni. La scherzosa esibizione potrebbe avere un significato preciso: “Ottimo per eliminare i punti neri” avvisa il marito di Chiara Ferragni.

Non c'è che dire, l'ironia non gli manca proprio e i suoi follower si possono divertire con i suoi post. Dai siparietti con gli amici in vacanza alle prese in giro alla influencer, Fedez ne ha per tutti. Anche per la suocera. Marina Di Guardo gli invia un videosaluto e lui commenta: “Ma brindare accanto a un fenicottero con un porta bicchiere a forma di fenicottero...”.