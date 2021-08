Federica Pellegrini, la dedica d'amore di Matteo Giunta: "E' tempo di aprire un'altra pagina. Altrettanto bella"

Emozioni indimenticabili - "Grazie Fede!!! È stato un viaggio incredibile, mi hai fatto provare emozioni indimenticabili": ecco le prime parole dell'allenatore e fidanzato della sportiva azzurra. "Se mi guardo indietro riesco ancora ad assaporare ogni singolo momento passato insieme in questo lungo cammino fatto di vittorie e di sconfitte, gioie e dolori, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente" continua Matteo Giunta. Da anni ormai al fianco della nuotatrice, sostenendola nella vita privata e nella carriera sportiva.

Mi mancherà allenarti - "Ogni volta che sei 'caduta', non importa quanto tu abbia sofferto, hai sempre trovato la forza di reagire, rimetterti in piedi e riprenderti ciò che era tuo…" sottolinea ancora Giunta. Mettendo in luce il carattere e la grinta della fidanzata. "Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, mi mancherà allenarti, mi mancherà vederti gareggiare, mi mancherà tutto di questo periodo" le sue parole. Del resto, lui l'ha seguita in ogni tappa delle sue imprese in vasca, prima come preparatore atletico, poi, dal 2014, anche come allenatore.

Apriamo un'altra pagina - Ma per la coppia, ora, è tempo di andare oltre e guardare avanti. E' "tempo di chiudere questa stupenda pagina, che ti ha consegnato alla storia come la regina dei 200 stile libero, e aprirne un’altra, che sono sicuro sarà altrettanto bella…" ha concluso il fidanzato della Divina. Facendo sognare i fan sui probabili fiori d'arancio.

La risposta della Pellegrini - Ironica e immediata la risposta della campionessa. "Veramente dobbiamo preparare l’ISL… vedi un po’ te" ha commentato senza alcuna parola d'amore per il fidanzato. Al punto da essere ripresa dai follower: "Dai Fede cedi un po’ al romanticismo".