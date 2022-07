Federica Panicucci alle Maldive, vacanza paradisiaca formato famiglia

Federica Panicucci è alle Maldive e posta scatti da sogno del suo fisico mozzafiato in bikini disteso sulla sabbia. Panorami incantevoli di una vacanza formato famiglia. Infatti, con lei ci sono anche Mattia e Sofia, i figli avuti dall’ex marito Mario Fargetta. Sulla sabbia Federica disegna un cuore per il compagno Marco Bacini.

La Panicucci è uno spettacolo. Bikini striminziti e fisico scolpito e perfetto per immagini ad alto tasso erotico dalla sabbia incontaminata del resort in cui la famigliola alloggia. Cammina sul bagnasciuga e si lascia filmare mentre cammina come una modella sulla passerella tra sorrisi e capelli sciolti al vento.



Al ristorante parla con chef e personale, chiede del menù, riprende gli amici intenti a servire prelibatezze di ogni genere e non manca di aggiornare i fan. A chi le chiede cosa ci fa a tavola a quell’ora, spiega prontamente: “C’è il fuso orario, qui sono le 10, siamo andati al ristorante un po’ tardino, ma abbiamo fatto il bagno tardi”. In vacanza non ci sono orari e dopo un anno di lavoro con la sveglia all’alba (per condurre Mattino Cinque), ci sta che alle Maldive non guardi l’orologio e se la prenda comoda.

