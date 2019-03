Federica Nargi, picnic al parco con le bambine

Federica Nargi approfitta della bella giornata di sole per regalarsi un picnic al parco con le sue bimbe. Seduta a gambe incrociate sulla coperta, con un look sportivo e un sorriso raggiante, la compagna di Alessandro Matri è proprio al settimo cielo mentre abbraccia la sua primogenita Sofia e la neonata Beatrice. Lo scatto, postato su Instagram, ha conquistato una pioggia di like e commenti: a molti non è sfuggito come, a pochi giorni dal parto, l'ex velina abbia già ritrovato una forma strepitosa.