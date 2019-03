Federica Nargi, ecco le prime foto di Beatrice Matri

Prima apparizione social per Beatrice , la secondogenita di Federica Nargi e Alessandro Matri nata il 16 marzo. Per celebrare la festa del papà, l'ex velina ha dedicato un tenero messaggio al calciatore su Instagram, e ne ha approfittato per mostrare ai follower l'ultima arrivata in famiglia.

Accanto alle foto che ritraggono lei e Matri insieme alle due figlie, la Nargi ha scritto: "Sofia e Beatrice non potevano desiderare papà migliore. Sono orgogliosa di te, dell’uomo, del compagno di vita e del papà che sei. Ti guardo e rimango sempre più innamorata della tua dolcezza che hai per le nostre principesse. Auguri papino papone bis".



Nelle immagini condivise, la più piccola di casa Matri dorme serena adagiata sul petto del papà e si lascia accarezzare dalla sorellina, che la guarda con occhi dolcissimi. Pochi giorni fa la showgirl aveva postato un video per celebrare i dieci anni insieme al suo compagno, e per ringraziarlo dei bellissimi momenti che le ha regalato. Una famiglia unita e felice, per Federica e Alessandro ormai mancano solo i fiori d'arancio.