Fabrizio Corona si scusa con Totti: "Onore a te capitano, rispetto te e i tuoi figli...". E Ilary?

"Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati...", comincia così il lungo post pubblicato da Fabrizio Corona su Instagram per chiedere scusa a Francesco Totti. Non a Ilary Blasi p erò, che non viene mai menzionata nella lettera. Dopo la lite furiosa in diretta tv con la conduttrice del Grande Fratello Vip, durante la sesta puntata del reality, l'ex re dei paparazzi ci tiene quindi a ribadire di non aver mai avuto nulla contro l'ex capitano della Roma e i suoi figli, come sottolinea successivamente nelle storie... e contro Ilary?

"Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere", scrive Corona: "Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo. Mi dispiace per ciò che è successo e mi dispiace per te e per i tuoi figli. La mia stima rimane immutata e mi lega a te un ricordo indelebile, le emozioni che ci hai fatto vivere, a me e ai detenuti della cella 116, quel giorno durante la tua ultima partita, nel tuo stadio, con la tua maglia, mentre davi il tuo addio al calcio. Onore a te capitano, continuo a stimare te e rispettare te e i tuoi figli", conclude.



Corona non si sbilancia quindi su Ilary, ma, incalzato dai commenti al suo post, nelle storie fa una precisazione, che suona come un nuovo attacco alla Blasi: “Mi chiamano un sacco di amici che dicono ‘vai a leggere i commenti’, dicono che sei un bipolare e che cambi idea e che te la fai sotto... che hai avuto paura di Totti e dei tifosi della Roma... Io me ne fot... dei tifosi della Roma. Io non ho paura di nessuno. Io non ho mai cambiato idea. Non ce l’ho mai avuta con Totti. Con lui non ce l'ho mai avuta. Chi ha pagato in questa storia sono i nostri figli. Rispetto l’uomo e i suoi figli”... e aggiunge: "Leggete bene tra le righe. Io ho scritto onore a te e ai tuoi figli. Solo a te e i tuoi figli. Poi conclude cantando l’inno della Roma... Il suo contenzioso con Ilary sembra rimasto aperto.