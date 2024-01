Fabio Rovazzi compie 30 anni, guarda chi c'era alla festa (e chi no)

Festeggiamenti all'insegna del divertimento sfrenato, e non potrebbe essere altrimenti quando c'è di mezzo Fabio Rovazzi. Il creator ha chiamato a raccolta i suoi amici vip nel locale di Cracco per un party indimenticabile. Per lui una bellissima torta al cioccolato mentre gli ospiti cantano "Tanti auguri" e poi balli sfrenati fino a tarda notte, il tutto documentato sui social. Non è passata inosservata l'assenza di Fedez, con cui il cantante ha di recente fatto pace dopo l'aspra lite di qualche anno fa.

La carriera di Fabio Rovazzi: da cantante su YouTube ad attore nei film

Dopo il successo di "Andiamo a comandare", la carriera di Fabio Rovazzi è stata in ascesa. Il singolo è stato tra i più venduti del 2016. Nello stesso anno è apparso nel video del brano "Vorrei ma non posto" di J-Ax e Fedez e in "Che ne sanno i 2000" di Gabry Ponte. In seguito sono arrivati altri brani diventati tormentoni, come "Tutto molto interessante", "Faccio quello che voglio" (con la partecipazione vocale di Al Bano, Emma Marrone e Nek e la presenza nel video di Gianni Morandi, Carlo Cracco, Eros Ramazzotti, Fabio Volo, Rita Pavone, Massimo Boldi, Flavio Briatore, Roberto Pedicini e Diletta Leotta), "La discoteca italiana", con collaborazioni con grandi nomi come Gianni Morandi, Loredana Berté, Eros Ramazzotti e Orietta Berti. Rovazzi ha partecipato ad alcuni programmi tv ed è sbarcato al cinema, prima con il film "Il vegetale" di Gennaro Nunziante e poi con "Con chi viaggi" e "Elf me" entrambi di YouNuts!.