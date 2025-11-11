Il 54enne e la compagna 30enne sono già genitori di Agnes, nata nel 2021. Ora la famiglia Fulco-Papa si allarga e la gioia è incontenibile. Già a settembre, Fabio aveva dedicato parole d'amore alla sua Veronica, scrivendo: "Ti amo non solo per quello che sei ma, soprattutto, per quello che sono io quando sto con te!".