People
Fiocco azzurro

Fabio Fulco e Veronica Papa sono diventati genitori per la seconda volta

L’attore annuncia sui social: “Papà, mamma e Agnes sono pazzi di gioia”

11 Nov 2025 - 08:34
© Instagram

© Instagram

Fiocco azzurro per Fabio Fulco e Veronica Papa. La coppia ha dato il benvenuto al loro secondo figlio, un maschietto. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore sui social, con un tenero messaggio che ha subito emozionato i fan: "Alle 5.46 è nato il nostro principe. Papà, mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.".

La famiglia si allarga

  Il 54enne e la compagna 30enne sono già genitori di Agnes, nata nel 2021. Ora la famiglia Fulco-Papa si allarga e la gioia è incontenibile. Già a settembre, Fabio aveva dedicato parole d'amore alla sua Veronica, scrivendo: "Ti amo non solo per quello che sei ma, soprattutto, per quello che sono io quando sto con te!".

© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

L'annuncio della gravidanza

 La notizia della seconda gravidanza era arrivata a luglio, quando l'attore aveva mostrato con orgoglio il pancione della compagna, accompagnando lo scatto con una frase dolcissima: "La vita ci ha sorriso ancora! Un altro angelo sta per arrivare per scrivere un nuovo capitolo della nostra favola".

"Con Veronica ho ritrovato la felicità"

 Solo un anno fa, ospite in tv, Fulco aveva raccontato con emozione il suo amore per Veronica: "Sono stato fortunato a trovare una persona splendida come mia moglie Veronica che mi ha fatto innamorare e mi ha portato piano piano dove non speravo più di poter arrivare e con lei abbiamo deciso di avere questo angelo che il Signore ci ha donato, mia figlia Agnes".

