Eva Riccobono sirena sexy, tutta nuda per il bagno

Un tuffo dove l'acqua è più blu per Eva Riccobono , che lascia i follower senza fiato con il suo video social. Sott'acqua nuota come una sirena senza nulla addosso, con i capezzoli e il lato B nudo che si intravedono tra i flutti. Insieme alla modella c'è il suo compagno Matteo Ceccarini , che come lei si lascia travolgere dalla voglia di libertà.

"Ma quanto lo abbiamo desiderato questo mare. Questa sensazione...di libertà, di ricarica, di pelle salata, di sole che scalda dopo un bagno fresco" scrive la Riccobono postando il breve filmato. Sfoggia un fisico perfetto e si gode la vacanza e l'amore con Ceccarini, da cui ha due figli (Leo e Livia).

Eva è una vera dea degli abissi mentre nuota in esplorazione dei fondali. Nuda, libera e felice si lancia in un tuffo mozzafiato nel mare cristallino e conquista i follower con le sue forme in msotra. "Che meraviglia", "Sei speciale" scrivono in molti. Tra gli altri c'è anche Naike Rivelli che commenta con ironia: "Si vedono i capezzoli, scusami ma non si fa su Instagram".

