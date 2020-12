Eva Herzigova a letto con il Covid: “Ogni giorno nuovi sintomi” Instagram 1 di 22 Instagram 2 di 22 Instagram 3 di 22 Instagram 4 di 22 Instagram 5 di 22 Instagram 6 di 22 Instagram 7 di 22 Instagram 8 di 22 Instagram 9 di 22 Instagram 10 di 22 Instagram 11 di 22 Instagram 12 di 22 Instagram 13 di 22 Instagram 14 di 22 Instagram 15 di 22 Instagram 16 di 22 Instagram 17 di 22 Instagram 18 di 22 Instagram 19 di 22 Instagram 20 di 22 Instagram 21 di 22 Instagram 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

La modella 47enne, mamma di tre bambini, George, Philip ed Edward, sposata con l’imprenditore Gregorio Marsiaj, è costretta nella sua stanza a Torino e capisce le difficoltà di doversi isolare e curare, mentre il resto della famiglia è a distanza: “Mi rendo conto di quanto sia super utile avere pasti preparati portati a casa tua, poiché anche cucinare diventa una sfida”.

Solo una settimana fa aveva postato uno scatto mentre faceva sport. Aveva ripreso a fare attività fisica per sentirsi in forma. E qualche giorno prima aveva condiviso con i fan il suo albero di Natale casalingo in trepida attesa delle feste che purtroppo trascorrerà in isolamento cercando di sconfiggere il Covid.

