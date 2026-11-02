Eva Henger, primo compleanno da nonna tra gioie e rimorsi: "Mi sono pentita di alcune scelte"
L'ex attrice hard ha attraversato mondi diversi, diventando uno dei volti più conosciuti dello spettacolo italiano: dalla vittoria a un concorso di bellezza al successo nel cinema per adulti
Attrice, modella, conduttrice televisiva e, più recentemente, sceneggiatrice e regista, nel corso della sua carriera, Eva Henger, 54 anni il 2 novembre, ha conosciuto la popolarità attraverso esperienze molto diverse tra loro, diventando uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana. La sua storia personale e professionale è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, tra grandi successi, amori importanti, momenti difficili e nuove ripartenze. Ma chi è Eva Henger e come è arrivata a conquistare la notorietà nel mondo dello spettacolo?
Dall'Ungheria alle passerelle
Nata il 2 novembre 1972 a Győr, in Ungheria. Cresce in una famiglia legata al mondo della musica e della danza: il padre lavora come insegnante di musica in conservatorio, mentre la madre è una ballerina classica. Un ambiente artistico che contribuisce a farle conoscere fin da giovanissima il mondo dello spettacolo. La sua carriera comincia molto presto. Ancora adolescente partecipa a concorsi di bellezza che le aprono le porte alle prime esperienze come modella e le collaborazioni con il mondo della moda, che le consentono di lavorare anche fuori dai confini del suo Paese. È durante questo periodo che prende forma il progetto di trasferirsi in Italia, dove Eva arriva negli anni Novanta.
L'incontro con Riccardo Schicchi
In Italia Eva Henger conosce Riccardo Schicchi, fotografo e produttore cinematografico che avrà un ruolo fondamentale nella sua vita privata e professionale. Tra i due nasce inizialmente un rapporto di amicizia, che con il tempo si trasforma in una relazione sentimentale. Il suo ingresso nel mondo del cinema per adulti avviene nella seconda metà degli anni Novanta. La notorietà cresce rapidamente e il suo nome diventa conosciuto anche al di fuori dell'Italia. La relazione con Schicchi, fondatore dell'agenzia Diva Futura, contribuisce a inserirla in un ambiente destinato a lasciare un segno nella cultura popolare di quegli anni.
A distanza di tempo, tuttavia, Eva ha raccontato di aver maturato sentimenti contrastanti rispetto a quella fase della propria esistenza. Ospite di Verissimo nel febbraio 2025, l'ex attrice hard ha ammesso di rammaricarsi per alcune scelte professionali: "Mi sono pentita per le conseguenze che ha avuto sui miei figli, per il bullismo che hanno subito" ha dichiarato, aggiungendo di essersi sentita usata dai produttori dopo aver firmato il contratto per la realizzazione dei suoi quattro film: "Più dicevo di non voler fare una cosa e più mi costringevano a farla".
L'approdo in televisione
Con l'inizio degli anni Duemila Eva Henger comincia progressivamente a prendere le distanze dal cinema per adulti e a costruire una nuova immagine pubblica. La televisione diventa il principale terreno della sua trasformazione professionale. Il pubblico italiano impara a conoscerla in una veste diversa, tra ospitate, programmi di intrattenimento e partecipazioni televisive. Tra le esperienze più importanti c'è quella a La Fattoria, reality show che le permette di raggiungere una platea ancora più ampia. Nel 2005 arriva anche una delle opportunità più significative: la conduzione di Paperissima Sprint, il popolare programma di Antonio Ricci, al fianco del Gabibbo.
Anche il cinema tradizionale incrocia il suo percorso. Nel 2002 prende parte a Gangs of New York, il film diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Le scene alle quali avrebbe partecipato, tuttavia, non vengono mantenute nella versione definitiva della pellicola.
La storia d'amore con Riccardo Schicchi
Dal loro matrimonio nascono due figli, Mercedesz e Riccardo Junior. Il rapporto tra i due attraversa gli anni del successo e le trasformazioni professionali della showgirl. Nonostante le successive vicende sentimentali, Eva rimane legata a Schicchi fino alla sua morte, avvenuta nel dicembre 2012, a 59 anni, a causa delle complicazioni legate al diabete.
Un capitolo importante si apre poi con Massimiliano Caroletti, produttore cinematografico con il quale Eva inizia una relazione nel 2005. Dalla loro unione nasce Jennifer, il 12 aprile 2009. La coppia decide di sposarsi a Roma il 14 aprile 2013, per poi rinnovare le promesse matrimoniali nel 2019 alle Maldive. Caroletti rappresenta una presenza centrale nella vita della showgirl, anche nei momenti più complicati.
Il ritorno sotto i riflettori
Nel 2018 Eva Henger torna a occupare un posto di primo piano nella televisione italiana partecipando come concorrente all'Isola dei Famosi. Negli anni successivi continua a frequentare i salotti televisivi, raccontando aspetti della propria vita privata e tornando più volte sulle esperienze che hanno segnato il suo passato. Nel 2022 affronta anche un drammatico incidente stradale in Ungheria, nel quale rimane coinvolta insieme al marito. Un episodio molto grave, che provoca la morte di due persone e lascia conseguenze fisiche importanti per entrambi. Eva racconta il difficile percorso di recupero e il modo in cui quell'esperienza ha modificato il suo rapporto con la vita e con il futuro.
La nuova Eva
Negli ultimi anni Henger ha iniziato a esplorare nuove possibilità professionali, avvicinandosi alla scrittura cinematografica e alla regia. Nel 2024 firma la sceneggiatura di The Contract, proseguendo un percorso che la porta a confrontarsi con produzioni e interpreti internazionali.