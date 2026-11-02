Attrice, modella, conduttrice televisiva e, più recentemente, sceneggiatrice e regista, nel corso della sua carriera, Eva Henger, 54 anni il 2 novembre, ha conosciuto la popolarità attraverso esperienze molto diverse tra loro, diventando uno dei personaggi più riconoscibili della televisione italiana. La sua storia personale e professionale è stata spesso al centro dell'attenzione mediatica, tra grandi successi, amori importanti, momenti difficili e nuove ripartenze. Ma chi è Eva Henger e come è arrivata a conquistare la notorietà nel mondo dello spettacolo?

