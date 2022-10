Eva Grimaldi: "Il mio ex mi accarezzava e io pensavo a Imma Battaglia"

Eva Grimaldi e Imma Battaglia si sono conosciute nel 2008 ma la loro relazione ci ha messo qualche anno a iniziare.

Il sentimento però, almeno per l'attrice, è scoccato subito. Già dopo il primo incontro è rimasta colpita dall'attivista LGBTQI+ e in un'intervista al "Corriere della Sera" ricorda: "Alla prima carezza del mio ex, per tre secondi ho pensato a Imma". Nel 2019 si sono unite civilmente e non potrebbero essere più felici.