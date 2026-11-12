Ester Exposito in piazza con i manifestazione per il diritto alla casa

Il gruppo di attori si è mescolato con discrezione alla folla dei manifestanti. Exposito e Carlos González Fernández hanno guidato il loro piccolo contingente a braccetto, nascosti dietro occhiali da sole scuri, seguiti da vicino da Ingold e Sanz. Tuttavia, lungo il percorso attraverso i viali della città basca, la presenza di parte del cast di "La Regenta" non è passata inosservata.