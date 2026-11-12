Spagna

Ester Exposito in piazza con i manifestazione per il diritto alla casa

L'attrice, e presunta fiamma di Kylian Mbappé, ha partecipato ai cortei nel giorno dello sciopero generale in Spagna, indetto dai sindacati contro la crisi abitativa e il caro vita 

12 Nov 2026 - 16:13
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L’attrice Ester Exposito, 26 anni, si è unita alla manifestazione per le vie del centro di San Sebastián l'11 novembre per rivendicare alloggi a prezzi accessibili, accompagnata dai colleghi Carlos González, Clara Ingold e Vito Sanz.

Il gruppo di attori si è mescolato con discrezione alla folla dei manifestanti. Exposito e Carlos González Fernández hanno guidato il loro piccolo contingente a braccetto, nascosti dietro occhiali da sole scuri, seguiti da vicino da Ingold e Sanz. Tuttavia, lungo il percorso attraverso i viali della città basca, la presenza di parte del cast di "La Regenta" non è passata inosservata.

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Expósito, González Fernández, Ingold e Sanz si trovano attualmente a Gipuzkoa per le riprese de “La Regenta” nella città di Segura. Ester Exposito, ex modella, sarebbe legata sentimentalmente a Kylian Mbappé.

Ester Exposito, le foto più belle della fidanzata di Kylian Mbappé

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© Instagram | Ester Exposito
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