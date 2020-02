Eros Ramazzotti ritrova il sorriso con Valentina Bilbao Chi 1 di 11 Chi 11 di 11 Chi 11 di 11 Chi 11 di 11 Chi 11 di 11 Chi 11 di 11 Chi 11 di 11 Chi 11 di 11 Chi 11 di 11 Chi 10 di 11 Chi 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dopo l'addio a Marica Pellegrinelli, il settimanale ha sorpreso il cantante in compagnia di una procace amica, famosa in Florida per le sue opere d'arte. Vive e lavora a Miami, ma soprattutto dipinge ascoltando buona musica: non solo Beatles e Queen, ma anche Eros Ramazzotti. E così l'empatia è stata immediata tra i due: nascerà una nuova amicizia o un nuovo amore per il cantante dopo la fine della sua storia d'amore con la Pellegrinelli?

