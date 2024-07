Eros Ramazzotti sui social con Dalila Gelsomino: “Tutto bene”

La relazione tra Eros Ramazzotti e l'ex modella trentacinquenne, Dalila Gelsomino, è diventata di dominio pubblico lo scorso marzo, quando i due hanno condiviso la loro prima foto insieme sui social. Tuttavia, sembra che la coppia fosse unita già dall'ottobre precedente, come suggeriscono alcune foto postate da lei. Da allora, i due non hanno più nascosto il loro legame e, nonostante si fossero diffuse voci di una sua possibile gravidanza, entrambi hanno negato. Recentemente, un video postato dalla Gelsomino ha riscosso grande successo online: mostra Ramazzotti in concerto mentre cerca di catturare l'attenzione della sua compagna, distratta dal cellulare. Dalila segue anche Aurora Ramazzotti e la ex moglie di Eros, Marica Pellegrinelli, a cui ha dedicato un dolce pensiero in occasione della nascita della sua bambina, avuta da William Djoko.