"Ci sono addii che il cuore si rifiuta di accettare". Con queste parole pubblicate sui social, l'attore e comico Enzo Salvi ha annunciato la scomparsa di Peggy, la sua amata labrador di nove anni, che si è spenta nella giornata di sabato 25 luglio. L'artista ha descritto questo momento come un incubo dal quale vorrebbe svegliarsi, definendo la cagnolina un'amica unica, insostituibile e "un grande cuore con la coda".
Nove anni insieme e una scomparsa improvvisa
Attraverso una serie di scatti che la ritraggono dall'infanzia all'età adulta, Salvi ha voluto celebrare il legame profondo che li univa: "Per nove anni mi sei stata accanto, sempre. Eri la mia ombra, mi seguivi ovunque con quegli occhi pieni d'amore che parlavano più di mille parole". Le cause del decesso non sono state rese note, ma l'attore ha sottolineato la natura inaspettata dell'evento: "Oggi, all’improvviso, senza alcun motivo apparente, te ne sei andata. Ti avevo fatto fare tutti i controlli, come ogni sei mesi. Ma il destino ha scelto diversamente".
Il messaggio finale per Peggy
Nel concludere il suo toccante tributo, Salvi ha ringraziato Peggy per essere stata una presenza fondamentale per lui e per sua madre, arricchendo la loro vita quotidiana. Il commiato si chiude con una promessa carica di affetto: "Corri felice sul Ponte dell'arcobaleno, un giorno ci ritroveremo e non ci lasceremo più".