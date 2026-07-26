Attraverso una serie di scatti che la ritraggono dall'infanzia all'età adulta, Salvi ha voluto celebrare il legame profondo che li univa: "Per nove anni mi sei stata accanto, sempre. Eri la mia ombra, mi seguivi ovunque con quegli occhi pieni d'amore che parlavano più di mille parole". Le cause del decesso non sono state rese note, ma l'attore ha sottolineato la natura inaspettata dell'evento: "Oggi, all’improvviso, senza alcun motivo apparente, te ne sei andata. Ti avevo fatto fare tutti i controlli, come ogni sei mesi. Ma il destino ha scelto diversamente".