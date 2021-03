Emily Ratajkowski tutta nuda sui social, mostra il pancione e non solo

La gravidanza di Emily Ratajkowski è ormai agli sgoccioli ed entro fine mese darà alla luce il suo bebè. Intanto però ne approfitta per sfoggiare senza veli le forme della gravidanza... e non solo. Tutta nuda davanti all'obiettivo, la sexy modella mostra un pancione esagerato, ma anche un décolleté esplosivo e un lato B da perdere la testa.

Un fronte e retro da brividi, quello che concede Emily all'obiettivo e allo sguardo curioso dei follower. Senza niente addosso si mette in posa coprendo il seno con le mani, mentre sul pube applica solo una sfocatura in post produzione, che nasconde poco o niente ma è sufficiente per non incappare nella censura social. Di schiena sfoggia quel lato B fenomenale che non smette di stupire, poi si crogiola sul letto tra lenzuola bianche e in vasca si lascia lambire dall'acqua esibendosi in pose maliziose.

"Solo io e Renell Medrano a casa a NYC", scrive la Ratajkowski postando gli scatti realizzati insieme al suo amico. Bella e disinibita si lascia ritrarre da ogni angolazione, con il pancione che ruba la scena alle altre sue curve. Ben presto sarà mamma per la prima volta, ma sul nascituro non ha voluto svelare nessun dettaglio. Il pancione invece lo sfoggia ogni volta che può, non rinunciando mai a quell'anima sexy tanto amata dai suoi follower.

