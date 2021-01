Emily Ratajkowski incanta: dopo il seno bombastico ora punta sul pancione

Delle sue curve ha sempre fatto un vanto, e ora che ha anche il pancione da sfoggiare Emily Ratajkowski ne è più orgogliosa che mai. In spiaggia si mette in posa con un bikini minuscolo: il reggiseno contiene a fatica il seno bombastico, mentre il lato B è lasciato scoperto dal perizoma. Ma il vero protagonista è il ventre rotondo che la modella esibisce con fierezza. La gravidanza è agli sgoccioli e lei non è mai stata così bella.