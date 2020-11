Incolla i follower allo schermo da tanto tempo, ma ora non attira più solo per il suo seno prorompente e il fondoschiena perfetto, Emily Ratajkowski incanta con le sue curve materne. Da quando ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bebè dal marito Sebastian Bear-McClard, la influencer aggiorna i fan sul pancino in costante crescita e i paparazzi la seguono ovunque. Eccola durante una passeggiata con il consorte: l’abito aderente conquista i flash…

Emily Ratajkowski a passeggio con il marito mostra il pancione IPA 1 di 24 IPA 2 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 24 di 24 IPA 10 di 24 IPA 11 di 24 IPA 12 di 24 IPA 13 di 24 14 di 24 IPA 15 di 24 IPA 16 di 24 IPA 17 di 24 IPA 18 di 24 19 di 24 IPA 20 di 24 21 di 24 IPA 22 di 24 23 di 24 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il suo stile premaman e il ventre sporgente non passano inosservati e la bella e sexy Emily gioca a fare la mammina dalle curve strepitosamente bollenti. Abituati a vederla in costume da bagno (tra l’altro ha fondato proprio una linea di beachwear), i follower non si stupiscono certo nel vedere il suo pancino nudo o il seno lievitato.

Leggi anche>Emily Ratajkowski è incinta del suo primo figlio, ma il sesso rimane segreto

Per la passeggiata con il marito sceglie un maxipull color carne che si incolla alle rotondità della influencer proprio sottolineando le dolci curve della maternità. La Ratajkowski ha spiegato che quando lei e il marito rivelano di essere in attesa di un bambino, tutti chiedono se avranno un maschietto o una femminuccia, ma lei replica decisa: “Ci piace rispondere che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni e che poi ce lo faranno sapere”, ammettendo che “tutti ridono di questo”.



Emily Ratajkowski in bikini è bollente e… bionda! Instagram 1 di 26 Instagram 2 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 26 di 26 Instagram 10 di 26 Instagram 11 di 26 Instagram 12 di 26 Instagram 13 di 26 Instagram 14 di 26 Instagram 15 di 26 Instagram 16 di 26 Instagram 17 di 26 Instagram 18 di 26 Instagram 19 di 26 Instagram 20 di 26 Instagram 21 di 26 Instagram 22 di 26 Instagram 23 di 26 Instagram 24 di 26 Instagram 25 di 26 Instagram 26 di 26 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ti potrebbe interessare: