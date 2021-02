La gravidanza di Emily Ratajkowski prosegue senza intoppi, e il suo pancione cresce a vista d'occhio. Lei lo mostra con orgoglio in tutto il suo splendore, posando completamente nuda davanti allo specchio, coprendo in parte il seno florido con il braccio. Esplosiva lo è sempre stata, ma con le forme della gravidanza lo è più che mai.

Emily Ratajkowski tutta nuda mostra il pancione Instagram 1 di 12 Instagram 2 di 12 Emily Ratajkowsky Instagram 3 di 12 Instagram 4 di 12 5 di 12 IPA 6 di 12 IPA 7 di 12 Emily Ratajkowski Instagram 8 di 12 Emily Ratajkowski Instagram 9 di 12 IPA 10 di 12 11 di 12 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Emily Ratajkowski a passeggio con il marito mostra il pancione

Il nudo integrale per Emily non è mai stato un tabu. Sin dal suo esordio sui social ha puntato tutto sul sex appeal, regalando ai follower scatti bollenti al limite della censura. Con la gravidanza non ha cambiato registro e le foto senza veli con il pancione in evidenza non sono mancate.

Leggi Anche Emily Ratajkowski è incinta del suo primo figlio, ma il sesso rimane segreto

Manca poco più di un mese alla data prevista per il parto e la Ratajkowski sfrutta al meglio il tempo per sfoggiare le sue forme. Se sarà mamma di un maschio o di una femmina non lo ha rivelato, anzi ha detto provocatoriamente: "Quando avrà 18 anni ci dirà a quale genere appartiene", alludendo alla possibilità di sentirsi liberi di essere ciò che si vuole.

Emily Ratajkowski incanta: dopo il seno bombastico ora punta sul pancione Instagram 1 di 17 Instagram 2 di 17 Instagram 3 di 17 Instagram 4 di 17 Instagram 5 di 17 Instagram 6 di 17 Instagram 7 di 17 Instagram 8 di 17 9 di 17 10 di 17 11 di 17 12 di 17 IPA 13 di 17 IPA 14 di 17 IPA 15 di 17 IPA 16 di 17 Emily Ratajkowski Instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Potrebbe interessarti anche: