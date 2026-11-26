Attraverso una serie di video e fotografie, Ratajkowski documenterà i suoi viaggi, le sue scoperte nel campo della moda, le sue routine di bellezza, le sue ispirazioni artistiche e la sua vita quotidiana, adottando un approccio molto meno “curato” alla narrazione online. "Siamo cresciuti nell’era di Tumblr e Blogspot", ha spiegato la modella, "e c’era qualcosa di davvero divertente e personale nell’avere il proprio piccolo angolo di Internet. Si poteva pubblicare una foto che ti piaceva, un pensiero casuale o qualcosa che ti ispirava senza pensarci troppo".