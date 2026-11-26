Dopo Megan Fox e Michele Morrone arriva anche Emily Ratajkowski, ultima delle star ad approdare sulla nuova piattaforma Subs. Emily Ratajkowski assumerà il controllo creativo ed entrerà a far parte di Subs in qualità di comproprietaria e co-creatrice. Subs ospiterà la sua nuova serie multimediale, “Diary with Emily”. Subs è stato lanciato da Tim Stokely, inventore di OnlyFans, e permette ai content creator di interagir direttamente con i fan attraverso un abbonamento.
Attraverso una serie di video e fotografie, Ratajkowski documenterà i suoi viaggi, le sue scoperte nel campo della moda, le sue routine di bellezza, le sue ispirazioni artistiche e la sua vita quotidiana, adottando un approccio molto meno “curato” alla narrazione online. "Siamo cresciuti nell’era di Tumblr e Blogspot", ha spiegato la modella, "e c’era qualcosa di davvero divertente e personale nell’avere il proprio piccolo angolo di Internet. Si poteva pubblicare una foto che ti piaceva, un pensiero casuale o qualcosa che ti ispirava senza pensarci troppo".
La partnership va ben oltre la semplice creazione di contenuti. In qualità di co-proprietaria, Ratajkowski sarà attivamente coinvolta nella direzione della piattaforma e avrà un’influenza significativa sul suo sviluppo.
L'annuncio arriva in concomitanza con il lancio di “Shows”, l'offerta video di Subs.com. Gli spettatori possono guardare i contenuti a episodi gratuitamente, senza pubblicità e senza bisogno di un account. I creatori possono poi monetizzare ulteriori contenuti tramite abbonamenti. I creatori mantengono la proprietà dei propri contenuti e fino all'80% dei propri ricavi.
Romain Gavras ed Emily Ratajkowski, le foto della coppia
© Instagram | Romain Gavras ed Emily Ratajkowski
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