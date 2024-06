Elodie alle nozze della madre, assente Andrea Iannone

Nell'incantevole cornice di Villa Adelaide, situata nella pittoresca Tassera in provincia di Como, la mamma di Elodie, Claudia Marthe e Francesco Cramer hanno celebrato il loro matrimonio. La cerimonia nuziale è stata seguita da una festa grandiosa, come testimoniato dalle foto diffuse sui social, che mostrano i dettagli degli abiti scelti per l'evento sia dall'artista che dalla figlia e la scenografia della location. Elodie ha espresso i suoi auguri agli sposi con un caloroso "Auguri mammina e Francy", accompagnando le parole con una foto degli sposi che tagliano la torta nuziale.