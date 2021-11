Elodie e Davide Rossi, ecco il bacio: Marracash è davvero storia passata

Dopo settimane di ipotesi, smentite e bocche cucite, arriva la conferma fotografica: per Elodie la storia con Marracash è finita e nel presente della cantante c'è l'ex modello e marketing manager di Armani, Davide Rossi. Lo dimostrano le foto pubblicate sul numero di " Chi " in edicola mercoledì, in cui i due vengono immortalati mentre si scambiano baci appassionati.

Le foto sono state scattate all'aeroporto milanese di Linate, dove Davide (che nel curriculum ha anche una partecipazione a "L'isola dei famosi" nel 2010) ha accompagnato Elodie, in partenza per Bari. I due si sono scambiati baci e carezze per salutarsi. La fine della storia fra Elodie e Marracash è sembrata chiara lo scorso settembre, quando la cantante definì "stimolante e faticosa" la storia con il rapper, e aggiunse: "Siamo molto diversi".

In questi giorni, mentre l'ultimo singolo, Vertigine, è il più trasmesso in radio, Elodie sta facendo il suo debutto come attrice ed è questo il motivo del viaggio in Puglia. Sarà protagonista del film "Ti mangio il cuore", un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la tragica passione d’amore tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). Elodie sarà impegnata sul set per otto settimane. E sicuramente Davide le farà visita...

