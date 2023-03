Elly Schlein paparazzata per la prima volta insieme alla compagna

Chi è la compagna di Elly Schlein

Diva e Donna ha sorpreso Elly Schlein a Firenze e a Livorno in compagnia della donna con cui fa coppia da tre anni. Di lei si sa poco e nulla, se non che si chiama Paola, che è sarda e che ha 28 anni (secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica). E' ancora più riservata di quanto non lo sia la segretaria del Pd, e mantenere un profilo basso per lei è una priorità. In alcune delle foto, la ragazza porta a spasso Pila, il cane della leader dell'opposizione, con un elegante cappotto nero e cappellino in testa. Secondo quanto riporta Il Messaggero, le due starebbero cercando casa insieme a Roma.