Elisabetta Gregoraci in barca tra balletti sexy e pose hot

In bikini super sexy si lancia nelle danze in mare aperto al largo di Monte-Carlo e condivide sui social il video della sua esibizione. La scuola per Nathan Falco è finita, ma quella al settimo cielo per l'inizio delle vacanze sembra essere lei.

Elisabetta si è goduta qualche ora in alto mare con Nathan Falco e i suoi amici prima di partire per la Puglia per le riprese di "Battiti Live", che anche quest'anno la vedrà al timone. Bellissima in bikini si scatena in un ballo sfrenato con le curve sotto al sole a ritmo di "Kalispera", il tormentone estivo che canta in coppia con Alan Palmieri e che fa da sigla al programma.

Nell'estate della Gregoraci c'è in programma tanto lavoro, ma ci sarà tempo anche per le vacanze. Le mete che ha scelto sono la Calabria, la sua terra a cui è legatissima, la Grecia dove passa sempre volentieri qualche giorno, e la Sardegna dove trascorrerà un po' di tempo insieme a Flavio Briatore.