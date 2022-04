Elisabetta Gregoraci sorprende i follower con un topless inaspettato

Via la maglietta, la showgirl ha posato con addosso i jeans a vita bassa e il cappello in testa e i lunghi capelli bruni che le solleticano la schiena, con il seno completamente nudo nascosto quel tanto che basta dalla posa del braccio. Uno scatto sexy e spregiudicato che colpisce dritto al cuore.

Sui social in accappatoio dà la buonanotte ai follower augurando sogni belli, ma il risveglio che regala è più spettacolare di qualsiasi immaginazione. Seducente e ammaliante Elisabetta si lascia fotografare a seno nudo, una posa inedita per lei che negli scatti social non aveva mai osato così tanto.

"Sei uno spettacolo", "Sei una donna meravigliosa", "Sei una dea", "Pazzesca, ti amo", "Uno spettacolo", scrivono i follower in brodo di giuggiole e non manca chi osa anche commenti più spinti. Con il suo scatto al limite del proibito la Gregoraci ha alzato l'asticella della seduzione e il successo è garantito.

