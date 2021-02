Elisabetta Canalis vaccinata e felice torna Italia, ecco come ha fatto

Finalmente sbarca in Italia dopo tanti mesi di lontananza. Skyler che corre per l’aeroporto deserto è l’immagine della felicità di Elisabetta Canalis che dopo mesi di lontananza torna ad abbracciare i familiari, la madre soprattutto. La settimana scorsa ha ricevuto la seconda dose di vaccino Moderna in California e spiega ai follower curiosi perché le è stato possibile sottoporsi all’iniezione e quali effetti ha avuto.

Approfitta delle lunghe ore in aereo per rispondere alle domande dei fan. Tutti sono curiosi di sapere perché la Canalis in America è già stata vaccinata. Non ci sono priorità per anziani, malati, sanitari? Lei spiega tutto nei dettagli: “Parlo per lo stato della California. Mi sono dovuta vaccinare in quanto il mio ufficio (che in realtà è una palestra) si trova nello stesso piano di 2 ambulatori (uno radiologico e l’altro di riabilitazione) inclusi in una struttura al 95% medica dove si ricevono pazienti. Essendoci possibilità di contatto ravvicinato con loro è possibile vaccinarsi”.



Hai avuto reazioni particolari al vaccino? - le domandano sui social. “Sì, sono stata male per circa 48 ore con dolori articolari piuttosto fastidiosi. Questo dopo la seconda dose. Ma lo rifarei 100 altre volte”. In California il vaccino è gratuito per tutti e gli Usa si sono mossi per tempo per accaparrarsi milioni di dosi. Ai vaccinati viene rilasciato una sorta di passaporto sanitario. Elisabetta è “permanent resident in Usa e cittadina italiana”, perciò ha potuto varcare i confini e rientrare in Italia. “Per lavoro, ma riuscirò a vedere i miei familiari” spiega.

“Ho dovuto fare il tampone 48 ore prima di partire per l’Italia. Non farò la quarantena (il tampone fatto a Fiumicino è negativo)” racconta la ex velina sarda che ora spera che anche il marito Brian Perri possa ottenere presto la cittadinanza italiana.

