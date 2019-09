Elisabetta Canalis, baci e coccole con Brian agli Emmys

Con il marito Brian Perri si “selfa” poco, lui discreto e tranquillo appare sempre in disparte nelle storie di Elisabetta Canalis. Eppure nella vita della ex velina è una presenza costante e importante. Alla cerimonia degli Emmys a Los Angeles però, ci sono andati in coppia e sui social non hanno lesinato baci e coccole davanti ai follower. Lei con una scollatura mozzafiato, lui elegante e serioso. Sfoglia la gallery e guarda che serata...