“Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. Ci siamo incontrati e piaciuti da adulti, da persone mature, quando le cose vengono vissute più che raccontate. Abbiamo un bellissimo equilibrio e siamo innamorati” ha detto Elisa Isoardi parlando del nuovo fidanzato, lo chef Ernesto Iaccarino. Per la prima volta ha svelato che l’amore è arrivato all’improvviso: “In questi anni ho fatto un lungo lavoro su me stessa per trovare la serenità e con la psicoterapia ci sono riuscita. E proprio quando l’ho trovata ho incontrato Ernesto, al momento giusto. La nostra è una relazione bella e pulita, sto benissimo”.