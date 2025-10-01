Logo Tgcom24
Ufficializza la storia d’amore

Elisa Isoardi parla per la prima volta del fidanzato Ernesto Iaccarino: “Mi ha cambiato la vita”

Sulla storia d’amore con lo chef dice: “È arrivato al momento giusto”

01 Ott 2025 - 10:59
© Instagram

© Instagram

Da qualche mese Elisa Isoardi vive una relazione con lo chef stellato Ernesto Iaccarino e, per la prima volta, ha deciso di raccontarla apertamente. La conduttrice ha parlato con entusiasmo del nuovo compagno, definendolo una presenza fondamentale nella sua vita. I due stanno insieme dallo scorso marzo, ma fino ad oggi nessuno dei diretti interessati aveva confermato ufficialmente il legame. La Isoardi, sulle pagine di “Confidenze”, ha ripercorso il loro primo incontro e ha svelato quanto questa relazione le abbia ridato equilibrio e serenità.

La Isoardi racconta l’incontro con Iaccarino

  “Ci siamo conosciuti per caso, posso dire che è una persona eccezionale. Ci siamo incontrati e piaciuti da adulti, da persone mature, quando le cose vengono vissute più che raccontate. Abbiamo un bellissimo equilibrio e siamo innamorati” ha detto Elisa Isoardi parlando del nuovo fidanzato, lo chef Ernesto Iaccarino. Per la prima volta ha svelato che l’amore è arrivato all’improvviso: “In questi anni ho fatto un lungo lavoro su me stessa per trovare la serenità e con la psicoterapia ci sono riuscita. E proprio quando l’ho trovata ho incontrato Ernesto, al momento giusto. La nostra è una relazione bella e pulita, sto benissimo”.

Elisa Isoardi ed Ernesto Iaccarino oltre ad essere uniti dalla passione per la cucina, condividono anche gli stessi valori: “Ognuno ha il suo mondo lavorativo e non interferiamo, ci mancherebbe, però penso che le persone si incontrino anche perché si riconoscono nei valori, così è stato per noi”.

Elisa Isoardi ufficializza con lo chef Ernesto Iaccarino, nelle foto anche il "suocero" Alfonso

Elisa Isoardi ufficializza con lo chef Ernesto Iaccarino, nelle foto anche il “suocero” Alfonso

Qualche tempo fa al “Corriere della Sera” Elisa Isoardi aveva detto: “Sto attraversando per la prima volta un periodo molto sereno nel privato, e questo mi fa molto bene anche sul lavoro. Ma preferisco non parlarne, ho paura che distragga da quello che faccio”. Ora è arrivato il momento di ufficializzare la relazione con Ernesto Iaccarino.

Elisa Isoardi, allenamento sexy in spiaggia a Fregene

elisa isoardi
gossip

