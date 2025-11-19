Elisa Angius mostra le chat con Ryan Greco: il chiarimento sul tradimento

La creator condivide le conversazioni private per spiegare cosa è successo durante la pausa dalla relazione e perché ha difeso l’ex
Elisa Angius e Ryan Greco, dopo due anni di relazione tra alti e bassi, si sarebbero separati definitivamente. Le ultime rivelazioni della content creator però hanno riacceso le conversazioni sui social. La ragazza ha recentemente condiviso dettagli sul tradimento di Ryan e ha spiegato le ragioni per cui, nonostante tutto, lo ha più volte difeso di fronte alla sua community. Ora ha voluto chiarire una volta per tutte, mostrando le chat.
Nelle storie di Instagram, Elisa Angius ha pubblicato le conversazioni con Ryan risalenti al 20 ottobre, periodo in cui sarebbe avvenuto l’episodio incriminato. “Non volevo mettere le mie chat private ma è giusto che sappiate. Non ho perdonato le corna, non stavamo assieme felici e contenti mentre è successa questa cosa”, ha scritto la creator, chiarendo così il suo punto di vista sulla vicenda. “Elaborando tutto, capite che non stavamo proprio assieme. Io mi sono sentita tradita e infatti dalla mia bocca è uscito ‘mi ha tradito’, ma analizzando tutto non posso dire che sono corna. L’unica cosa sbagliata è stata tenermi il segreto una volta deciso di tornare assieme”, ha aggiunto Elisa, precisando che nel momento del tradimento lei e Ryan erano in pausa, attraversavano un periodo complicato e stavano prendendo strade diverse.
Non è passato inosservato ai fan il fatto che Elisa continui a difendere Ryan, sottolineando che entrambi erano confusi e che il legame tra loro non era stabile. Negli ultimi giorni, i due sembravano essersi riavvicinati e la creator aveva confidato che Ryan stesse cercando di riconquistarla. “Per il momento non voglio sbilanciarmi, sto solo cercando di sdrammatizzare questa situazione che negli ultimi tempi si è ingigantita”, ha spiegato Elisa, senza confermare un possibile ritorno ma neanche chiudendo del tutto la porta.
Elisa Angius, nota sui social per i suoi contenuti di lifestyle e intrattenimento, e Ryan Greco, creator molto seguito su piattaforme digitali, hanno condiviso negli anni momenti di grande popolarità ma anche tensioni pubbliche, che spesso hanno animato le conversazioni tra i follower. La loro storia, iniziata più di due anni fa, è stata segnata da alti e bassi, pause e riavvicinamenti, rendendo il loro rapporto un tema costantemente al centro dell’attenzione online.