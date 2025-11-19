Elisa Angius mostra le chat con Ryan Greco: il chiarimento sul tradimento

Nelle storie di Instagram, Elisa Angius ha pubblicato le conversazioni con Ryan risalenti al 20 ottobre, periodo in cui sarebbe avvenuto l’episodio incriminato. “Non volevo mettere le mie chat private ma è giusto che sappiate. Non ho perdonato le corna, non stavamo assieme felici e contenti mentre è successa questa cosa”, ha scritto la creator, chiarendo così il suo punto di vista sulla vicenda. “Elaborando tutto, capite che non stavamo proprio assieme. Io mi sono sentita tradita e infatti dalla mia bocca è uscito ‘mi ha tradito’, ma analizzando tutto non posso dire che sono corna. L’unica cosa sbagliata è stata tenermi il segreto una volta deciso di tornare assieme”, ha aggiunto Elisa, precisando che nel momento del tradimento lei e Ryan erano in pausa, attraversavano un periodo complicato e stavano prendendo strade diverse.