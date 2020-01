Eleonora Daniele è incinta, aspetta una bambina

Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice ha annunciato in diretta tv di essere in attesa di una bambina. Dopo le nozze con Giulio Tassoni , avvenute lo scorso settembre, non aveva mai nascosto un forte desiderio di maternità... che è stato presto esaudito.

Sempre discreta e attenta alla privacy, Eleonora ha fatto bene attenzione a non far trapelare niente fino all'ultimo, anche se, solo una settimana fa aveva dato una piccola anticipazione social: "Ultimo giorno dell’anno. Fra un po’ arriva il 2020, pronti per nuove emozioni", aveva scritto. E con il senno di poi è facile leggere tra le righe l'allusione alla gravidanza. L'ufficialità è arrivata al termine della puntata di "Storie Italiane" su Rai Uno: "È vero, sono incinta. Aspetto una bambina", ha detto la Daniele. Standing ovation per la futura mamma.

