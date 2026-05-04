A quel punto la conduttrice è andata dritta al cuore della questione: "Io non ero raccomandata, ho comprato il biglietto come tutte voi sul portale", ha precisato. Poi, con un pizzico di ironia, è arrivata la confessione: "Anzi no, ve lo confesso, ero raccomandata da una nonna. Dalla nonna di una cara amica di mia figlia, la quale, vedendomi in quarta, quinta fila, ha avuto tanta gentilezza nei miei confronti e mi ha detto: 'Cara, vieniti a sedere accanto a me'". La chiusura, senza giri di parole: "Quindi voi siete delle brutte viperacce".