Elena Santarelli furiosa con alcune mamme alla gara di danza della figlia
La conduttrice replica sui social ad alcune donne che l'avrebbero accusata di essere "raccomandata": "Brutte viperacce, ecco com'è andata davvero"
Una domenica che doveva essere tutta tifo e orgoglio si è trasformata in un'occasione di sfogo pubblico per Elena Santarelli. La conduttrice ha trascorso la giornata seguendo la gara di danza della figlia Greta Lucia, condividendo su Instagram prima l'ansia da bordo pista e poi la soddisfazione per la performance della bambina.
Tutto sembrava filare liscio, finché un'amica le ha riferito alcuni commenti pungenti arrivati dalle file alle sue spalle. Da lì, la decisione di rispondere pubblicamente alle "mamme viperelle" che, secondo il suo racconto, avrebbero parlato di lei senza sapere chi avevano davanti.
I commenti delle mamme alle spalle di Elena Santarelli
In una serie di storie pubblicate al termine della competizione, Santarelli ha raccontato l'episodio senza nascondere il fastidio. "Adesso che è terminata la gara, posso dire che a quelle mamme viperelle che stavano dietro a me, qualche fila dietro, non sapevate che davanti a voi c'era una mia cara amica", ha esordito.
L'amica in questione, secondo la conduttrice, avrebbe sentito tutto e le avrebbe poi riportato la frase incriminata: "Sì, bella per carità, però ovviamente lei ha il posto in prima fila, è raccomandata". Un'accusa che Santarelli ha voluto smontare punto per punto e rispedire al mittente.
La verità sul posto in prima fila e la replica social
A quel punto la conduttrice è andata dritta al cuore della questione: "Io non ero raccomandata, ho comprato il biglietto come tutte voi sul portale", ha precisato. Poi, con un pizzico di ironia, è arrivata la confessione: "Anzi no, ve lo confesso, ero raccomandata da una nonna. Dalla nonna di una cara amica di mia figlia, la quale, vedendomi in quarta, quinta fila, ha avuto tanta gentilezza nei miei confronti e mi ha detto: 'Cara, vieniti a sedere accanto a me'". La chiusura, senza giri di parole: "Quindi voi siete delle brutte viperacce".