"E abbiamo detto sì!": Nicoletta Romanoff ha sposato Federico Alverà

Fiori d'arancio per l'attrice Nicoletta Romanoff e l'allenatore di rugby Federico Alverà. La coppia, legata da due anni, si è sposata a Bolgheri, in Toscana. E' stata la stessa Romanoff a rendere pubblica la notizia con un post su Instagram in cui sono raffigurati lei e lo sposo all'uscita dalla chiesa, con il commento "And we said yes". Un anno e mezzo fa la coppia aveva avuto la prima figlia, Anna.