Nicoletta Romanoff contro il pattume a Roma: “Questa città ormai fa schifo”

“Noi non possiamo passare, perché il passeggino non ci passa. La situazione è questa, mi fa schifo, schifo, schifo. Questa città oramai fa schifo”. Nicoletta Romanoff gira una serie di video dai Parioli per documentare la pattumiera che ingombra i marciapiedi romani impedendo il passaggio. L'attrice si è fatta portavoce di una serie di proteste delle mamme del quartiere stanche di dover lottare con i sacchi piazzati sulle strade anche vicino agli asili e ai parchi pubblici.