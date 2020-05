“Prima passeggiata dopo 58 giorni” scrive Diletta Leotta postando uno scatto che la ritrae in un prato fiorito a Milano. Nel giardino sotto casa è un pullulare di colori e vitalità e la conduttrice tv si è concessa due passi insieme al fidanzato Daniele Scardina, con cui ha trascorso la quarantena. Pochi giorni prima era stata pizzicata sul balcone in bikini bollente come fosse alle Maldive: le immagini pubblicate da Chi sono imperdibili.

Dopo il bikini sul balcone, la prima passeggiata di Diletta Leotta è hot Tgcom24 1 di 28 Tgcom24 2 di 28 Instagram 28 di 28 chi 28 di 28 chi 28 di 28 chi 28 di 28 Chi 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 28 di 28 Instagram 10 di 28 Instagram 11 di 28 Instagram 12 di 28 13 di 28 Instagram 14 di 28 instagram 15 di 28 16 di 28 Instagram 17 di 28 instagram 18 di 28 instagram 19 di 28 instagram 20 di 28 Instagram 21 di 28 Instagram 22 di 28 instagram 23 di 28 instagram 24 di 28 instagram 25 di 28 instagram 26 di 28 Instagram 27 di 28 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Dall’isolamento la Leotta e King Toretto sono usciti più uniti e affiatati che mai. Hanno vissuto due mesi di convivenza forzata, ma se la sono anche goduta tra lunghi bagni di sole in terrazza, buona cucina e tanta passione.

Il settimanale Chi li ha fotografati in costume da bagno all’ultimo piano in centro città come fossero in un resort di lusso dove l’amore e la passione è travolgente. Le curve della Leotta hanno fatto impazzire i vicini di casa e i follower in un va e vieni di scollature da togliere il fiato.

Ora la fase 2 li vede in giardino, ma altrettanto innamorati e sensuali. Diletta sfodera un pantaloncino attillatissimo leopardato che mette in risalto il fondoschiena rotondo e una maglia morbida in cui la tracolla della borsettina taglia in décolleté in due sottolineando le forme procaci della conduttrice.

Leggi anche>

Allenamento di coppia, i vip in quarantena si rimettono in forma... con amore

Ti potrebbe interessare: