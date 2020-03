Diletta Leotta surriscalda pure la neve, eccola in montagna con Daniele Scardina

Una fuga tra la neve, un camino acceso, due gambe nude mozzafiato e una cenetta romantica. Diletta Leotta si è concessa una pausa relax sul Monte Bianco insieme a Daniele Scardina. Il pugile, che vive a Miami, è in Italia e ne approfitta per stare solo con la sua sexy fidanzata. Entrambi sui social regalano scorci di intimità tra neve e temperature che si surriscaldano.

Prima una sciata sulle piste innevate, qualche scatto per i profili social, un video e poi via a rintanarsi in una piscina calda che si affaccia sui monti. Un panorama mozzafiato fuori e due gambe sinuose che scendono la scaletta e si immergono nell’acqua lasciando i fan senza fiato. Poi è ora di cena e la Leotta posta gli scatti delle gambe nude stese davanti al caminetto che Scardina ha amorevolmente acceso. Tra vedo e non vedo la temperatura diventa subito calda e i follower sognano…

