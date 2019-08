Diletta Leotta, party in piscina per festeggiare i 28 anni

Diletta Leotta compie 28 anni e festeggia in grande stile con un party a bordo piscina a tema siciliano. Luci colorate, musica, balli sfrenati, una torta galleggiante e tanti amici: sono questi gli ingredienti che hanno reso memorabile la festa. Tra gli invitati non poteva mancare Daniele Scardina , il pugile che ha mandato ko il cuore della bella conduttrice.

Diletta è sensualissima in un un outfit a rete che sottolinea tutte le sue curve esplosive. Per il suo compleanno è più scatenata che mai, si diverte, ride, balla (anche avvinghiata a Scardina) e non si tira indietro nemmeno quando il gruppo di danze folk la coinvolge in una coreografia. Per la leotta e i suoi ospiti non manca nemmeno il bagno di mezzanotte, con tanto di brindisi.