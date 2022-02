Diletta Leotta nel mirino dei flash imbacuccata e senza trucco

ma anche nella vita di Diletta Leotta ci sono quelle giornate in cui ha voglia solo di stare comoda. Per la diretta radio non si preoccupa troppo del look, e sceglie felpa, jeans e sneakers, un bel cappottone caldo e niente make-up. I paparazzi la immortalano così imbacuccata all'uscita degli studi di Milano e lei non si sottrae ai flash.

Leggi Anche Diletta Leotta festeggia con le amiche a St. Moritz

Anche con un outfit dimesso e poco curato, Diletta non perde un briciolo di sex appeal. I paparazzi non la perdono di vista mentre si avvia all'auto, lei li saluta e sorride prima di tirarsi su la mascherina. E' in compagnia del suo collega Daniele Battaglia che la accompagna a casa in auto dopo il lavoro insieme.

Dopo la fine della storia con Can Yaman, la Leotta si gode la sua vita da single. Del resto gli impegni professionali la assorbono parecchio, tra dirette in radio e in tv. Sui social condivide poco la sua vita privata, preferendo concentrarsi sui contenuti professionali. Ma gli ammiratori non mancano di certo, e un nuovo amore potrebbe essere sempre dietro l'angolo. Meglio non farsi trovare impreparate...

Potrebbe interessarti anche: