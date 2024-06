Sono tanti i vip, amici di Diletta Leotta e Loris Karius, che hanno raggiunto Vulcano per uno dei matrimoni più attesi dell'anno: tra gli altri Elodie, damigella d'onore della sposa, Chiara Ferragni, Alice Campello, Luca Argentero e Cristina Marino, Rossella Fiamingo, Elena Barolo con Alessandro Martorana, Eleonora Berlusconi e la sorella Barbara Berlusconi (che era presente al primo incontro degli sposi a Parigi). Il calciatore e la conduttrice avevano iniziato il conto alla rovescia 3 giorni fa, postando scatti in piscina con la figlia Aria (nata il 16 agosto, lo stesso agosto in cui Diletta festeggia il compleanno) e la didascalia: "Sempre più vicini al per sempre).