Diletta Leotta con la figlia, balletto sexy a bordo piscina

Diletta Leotta è già in splendida forma per le nozze e tiene in allenamento facendo stacchetti a bordo piscina con la bambina e il compagno. I tre posano belli come il sole in un quadretto familiare in attesa di ufficializzare con il sì in Chiesa davanti ad amici e parenti. Diletta Leotta in un’intervista a Mara Venier aveva detto: “Abbiamo scelto Vulcano perché è sempre stato il mio sogno. Quando avevo 11 anni dicevo ai miei genitori: un giorno mi sposerò qui. E così è stato. Adesso sono nella fase dell'organizzazione del matrimonio. Ci sposeremo a fine giugno. Ci saranno 160 persone ma io già sto impazzendo perché non so come farò a gestirle. Io vorrei chiudere gli occhi ed essere già lì. Sono già molto emozionata”.