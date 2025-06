Dayane Mello e Stefano Sala non sono più una coppia da tempo. Sebbene tra loro la storia d'amore sia finita poco dopo la nascita di Sofia, che ora ha 10 anni, non sembra ci siano attriti o grosse divergenze. La modella è rimasta incinta dopo sole due settimane di frequentazione e l'attore ha ricordato: "Un fulmine a ciel sereno. Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire: ‘Non teniamolo'. Mai!". "Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi e un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. […] Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia, ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti questo sia ben chiaro" aveva spiegato sempre lui qualche anno fa. Nel giugno 2020 ha avuto un altro figlio, Damian, dalla modella Dasha Dereviankina.